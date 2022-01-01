Yritysluettelo
Disney
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Disney Palkat

Disney:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $477,667 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Disney. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Verkko-ohjelmoija

Tuotepäällikkö
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Tuotesuunnittelija
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX-suunnittelija

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Ohjelmistokehityspäällikkö
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Talousanalyytikko
Median $109K
Data-asiantuntija
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Data-analyytikko
Median $120K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $180K
Projektipäällikkö
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Liiketoiminta-analyytikko
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $158K
Myynti
Median $99.5K

Asiakkuuspäällikkö

Data-tieteen päällikkö
Median $400K
Ohjelmapäällikkö
Median $180K
Tuotesuunnittelupäällikkö
Median $328K
Ratkaisuarkkitehti
Median $416K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

UX-tutkija
Median $158K
Asiakaspalvelu
Median $60K
Henkilöstöhallinto
Median $140K
Kirjanpitäjä
Median $85K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintakehitys
Median $165K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $178K
Markkinointioperaatiot
Median $150K
Rekrytoija
Median $115K
Hallinnollinen assistentti
$50.3K
Liiketoimintaoperaatiot
$296K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$53.6K
Automaatioinsinööri
$93.5K
Yrityskehitys
$226K
Graafinen suunnittelija
$90.5K
Laitteistoinsinööri
$85.6K
Juridiikka
Median $266K
Liikkeenjohdon konsultti
$86.2K
Markkinointi
$209K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Kokonaispalkkiot
$148K
Pääomasijoittaja
$95.9K

Analyytikko

Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Disney-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Disney-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (17.00% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Disney-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Disney on Tuotepäällikkö at the P7 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $477,667. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Disney ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $158,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Disney ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit