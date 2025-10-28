Yritysluettelo
Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in China AppLovin:ssa vaihtelee CN¥397K ja CN¥578K per year välillä. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CN¥455K - CN¥519K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä AppLovin in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥577,898. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AppLovin Markkinointi roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥396,693.

