Affirm
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Affirm Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko korvaus in United States Affirm:ssa vaihtelee $132K per year L4 -tasolta $191K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $202K. Katso Affirm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L4
$132K
$122K
$10.8K
$0
L5
$191K
$159K
$32.4K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Affirm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Affirm in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $270,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Affirm Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $176,500.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Affirm ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.