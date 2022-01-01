Aerojet Rocketdyne Palkat

Yrityshakemisto
Aerojet Rocketdyne:n palkkaväli vaihtelee $65,325:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $180,095:aan Laitteistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aerojet Rocketdyne. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Konetekniikan insinööri
Median $120K
Kirjanpitäjä
$109K
Avaruustekniikan insinööri
$75.4K

Liiketoiminta-analyytikko
$65.3K
Datatieteilijä
$91.5K
Laitteistoinsinööri
$180K
Ohjelmajohtaja
$104K
Projektipäällikkö
$120K
Tekninen ohjelmajohtaja
$96.9K
UKK

The highest paying role reported at Aerojet Rocketdyne is Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,095. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aerojet Rocketdyne is $104,259.

