MessageBird
MessageBird Palkat

MessageBird:n palkka vaihtelee $51,900 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $156,777 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MessageBird. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $120K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $152K
Henkilöstöhallinto
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotesuunnittelija
$78.6K
Tuotepäällikkö
$157K
Rekrytoija
$62.6K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

MessageBird-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MessageBird on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $156,777. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MessageBird ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,353.

