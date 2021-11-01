Accolade Palkat

Yritysluettelo
Accolade:n palkka vaihtelee $26,330 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalveluoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $422,875 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistosuunnittelija
Median $136K
Tuotepäällikkö
Median $282K
Liiketoimintaoperaatiot
$32.1K

Asiakaspalvelu
$56.2K
Asiakaspalveluoperaatiot
$26.3K
Data-analyytikko
$150K
Datatieteilijä
$163K
Henkilöstöhallinto
$215K
Tuotesuunnittelija
$67.3K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$60.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$423K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$176K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Accolade on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $422,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Accolade ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $143,124.

