Aetna Palkat

Aetna:n palkkaväli vaihtelee $25,425:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $258,703:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aetna. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Datatieteilijä
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Terveysinformatiikka

Ohjelmistoinsinööri
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Data-insinööri

Vakuutusmatemaatikko
Median $141K

Tuotevastaava
Median $201K
Tietotekniikan asiantuntija
Median $102K
Kirjanpitäjä
$95.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$101K
Liiketoiminnan kehittäminen
$115K
Rakennusinsinööri
$58.8K
Dataanalyytikko
$115K
Talousanalyytikko
$82.6K
Liikkeenjohdon konsultti
$172K
Tuotesuunnittelija
$25.4K
Projektipäällikkö
$98K
Myynti
$101K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$199K
Ratkaisuarkkitehti
$259K
