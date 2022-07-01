Ettevõtete kataloog
Wisk
Wisk Palgad

Wisk palk ulatub $100,500 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $232,155 Riistvarainsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Wisk. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $176K
Kosmoseinsener
$153K
Riistvarainsener
$232K

Inimressursid
$133K
Mehaanikinsener
$216K
Toote Disainer
$101K
KKK

The highest paying role reported at Wisk is Riistvarainsener at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wisk is $164,130.

