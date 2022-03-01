Ettevõtete kataloog
VideoAmp
VideoAmp Palgad

VideoAmp palk ulatub $135,000 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $293,460 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $176K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Müük
Median $135K
Tootejuht
Median $175K

Andmeteadlane
$169K
Tarkvaraarenduse Juht
$293K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VideoAmp on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $293,460. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VideoAmp keskmine aastane kogutasu on $175,000.

