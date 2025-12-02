Ettevõtete kataloog
UserTesting
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

UserTesting Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Spain kogusumma ettevõttes UserTesting on €50.6K year kohta. Vaata ettevõtte UserTesting kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Mediaan pakk
company icon
UserTesting
Full-stack Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Kokku aastas
$58.3K
Tase
L3
Põhipalk
$58.3K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed UserTesting?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes UserTesting in Spain on aastase kogutasuga €86,905. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte UserTesting Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Spain on €56,875.

Esiletõstetud töökohad

    UserTesting jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.