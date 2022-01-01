Ettevõtete kataloog
Upstart Palgad

Upstart palk ulatub $142,572 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $448,833 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Upstart. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Tarkvaraarendaja
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Tarkvaraarenduse Juht
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Toote Juht
L5 $339K
L6 $438K
Andmeteaduse Juht
Median $438K
Andmeanalüütik
Median $165K
Finantsanalüütik
Median $200K
Värbaja
Median $210K
Ärianalüütik
$189K
Personaliosakond
$279K
Toote Disainer
$143K
Programmi Juht
$194K
Küberturbe Analüütik
$185K
Tehnilise Programmi Juht
$344K
Riskikapitalist
$279K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Upstart ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Upstart on Tarkvaraarendaja at the L6 level aastase kogutasuga $448,833. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Upstart keskmine aastane kogutasu on $279,353.

Muud ressursid