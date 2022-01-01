Ettevõtete kataloog
Udemy
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Udemy Palgad

Udemy palk ulatub $48,676 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $382,500 Kinnisvara Haldur ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Udemy. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
L3 $165K
L4 $237K
Turundus
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Toote Disainer
Median $165K
Värbaja
Median $115K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $117K
Ärioperatsioonide Juht
$135K
Ärianalüütik
$255K
Klienditeenindus
$275K
Andmeteaduse Juht
$72.1K
Turundusoperatsioonid
$139K
Tootejuht
$48.7K
Programmijuht
$117K
Projektijuht
$172K
Kinnisvara Haldur
$383K
Müük
$122K
Lahenduste Arhitekt
$218K
Tehnilise Programmi Juht
$147K
Riskikapitalist
$291K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Udemy on Kinnisvara Haldur at the Common Range Average level aastase kogutasuga $382,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Udemy keskmine aastane kogutasu on $165,334.

Esiletõstetud töökohad

    Udemy jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid