TripAdvisor Andmeteadlane Palgad

Vaata ettevõtte TripAdvisor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

₹6.37M - ₹7.57M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Andmeteadlane andmete sisestust ettevõttes TripAdvisor avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

TripAdvisor ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes TripAdvisor in India on aastase kogutasuga ₹8,056,156. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TripAdvisor Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,884,497.

