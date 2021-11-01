Ettevõtete kataloog
Thrasio
Thrasio Palgad

Thrasio palk ulatub $51,640 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Thrasio. Viimati uuendatud: 10/15/2025

Tarkvaraarendaja
Median $60K
Andmeteadlane
Median $180K
Tootejuht
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ärioperatsioonid
$114K
Ärianalüütik
$124K
Äri Arendus
$130K
Andmeanalüütik
$51.6K
Investeerimispankur
$141K
Turundus
$194K
Projektijuht
$122K
Tarkvaraarenduse Juht
$201K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Thrasio on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thrasio keskmine aastane kogutasu on $130,345.

