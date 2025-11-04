Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes ThoughtWorks ulatub ₹1.39M year kohta taseme Consultant puhul kuni ₹5.23M year kohta taseme Lead Consultant puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.19M. Vaata ettevõtte ThoughtWorks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
