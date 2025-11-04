Ettevõtete kataloog
ThoughtWorks
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

ThoughtWorks Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes ThoughtWorks ulatub ₹1.39M year kohta taseme Consultant puhul kuni ₹5.23M year kohta taseme Lead Consultant puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.19M. Vaata ettevõtte ThoughtWorks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Consultant
(Algajate Tase)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed ThoughtWorks?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Mobiili tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ThoughtWorks in India on aastase kogutasuga ₹5,231,315. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtWorks Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,853,300.

Esiletõstetud töökohad

    ThoughtWorks jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid