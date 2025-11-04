Toote Juht tasu in India ettevõttes ThoughtWorks ulatub ₹2.78M year kohta taseme Senior Product Manager puhul kuni ₹7.17M year kohta taseme Principal Product Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹3.46M. Vaata ettevõtte ThoughtWorks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
