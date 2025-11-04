Ettevõtete kataloog
Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in India kogusumma ettevõttes ThoughtWorks on ₹2.23M year kohta. Vaata ettevõtte ThoughtWorks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.23M
Tase
Sr. Consultant
Põhipalk
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes ThoughtWorks in India on aastase kogutasuga ₹5,592,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtWorks Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,150,541.

