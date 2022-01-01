Ettevõtete kataloog
Thomson Reuters Palgad

Thomson Reuters palk ulatub $6,509 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $385,000 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Thomson Reuters. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Product Manager $102K
Director $169K
Toote Disainer
Median $90.3K

UX disainer

Andmeteadlane
Median $87.1K
Müük
Median $385K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $233K
UX Uurija
Median $63.7K
Inimressursid
Median $372K
Ärioperatsioonid
$159K
Ärianalüütik
$24.6K
Äri Arendus
$122K
Staabiülem
$164K
Klienditeenindus
$6.5K
Andmeanalüütik
$17.4K
Andmeteaduse Juht
$127K
Finantsanalüütik
$7.5K
Infotehnoloog (IT)
$16.8K
Õiguslik
$118K
Juhtimiskonsultant
$96.7K
Turundus
$76.4K
Projektijuht
$124K
Müügiinsener
$112K
Küberturvalisuse Analüütik
$122K
Lahenduste Arhitekt
$122K
Tehniline Kirjutaja
$17.5K
KKK

