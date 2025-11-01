Ettevõtete kataloog

Keskmine Müügi Insener kogutasu in India ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub ₹559K kuni ₹814K year kohta. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

₹642K - ₹731K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹559K₹642K₹731K₹814K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müügi Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in India on aastase kogutasuga ₹814,196. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Müügi Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹558,897.

Muud ressursid