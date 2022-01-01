SRI International Palgad

Ettevõtete kataloog
SRI International palk ulatub $100,667 kogutasus aastas Riistvara Insener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $271,350 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SRI International. Viimati uuendatud: 11/30/2025

Riistvara Insener
P3 $101K
P5 $157K
Andmeteadlane
Median $150K
Tarkvaraarendaja
Median $125K

Teadur

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biomeditsiini Insener
$128K
Keemia Insener
$124K

Teadusinsener

Mehaanika Insener
$154K
Projekti Juht
$196K
Tehnilise Programmi Juht
$271K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SRI International on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $271,350. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SRI International keskmine aastane kogutasu on $150,000.

Muud ressursid

