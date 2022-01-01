Ettevõtete kataloog
Snowflake Palgad

Snowflake palk ulatub $37,476 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $979,200 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Snowflake. Viimati uuendatud: 11/17/2025

Tarkvaraarendaja
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Müük
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Müügiarenduse esindaja

Kontojuht

Lahenduste Arhitekt
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Andmete arhitekt

Pilve turva arhitekt

Toote Juht
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Tarkvaraarenduse Juht
M3 $616K
M4 $769K
Müügi Insener
IC3 $303K
IC4 $297K
Tehnilise Programmi Juht
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Andmeteadlane
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Toote Disainer
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX disainer

Finantsanalüütik
Median $118K
Personaliosakond
Median $185K
Värbaja
Median $170K

Kandidaatide otsija

Raamatupidaja
Median $226K

Tehniline raamatupidaja

Ärianalüütik
Median $155K
Infotehnoloog (IT)
Median $256K
Õigusosakond
Median $210K
Projekti Juht
Median $300K
Küberturbe Analüütik
Median $105K
Programmi Juht
Median $240K
Ärioperatsioonid
$370K
Ärioperatsioonide Juht
$784K
Ärendus
$289K
Klienditeenindus
$37.5K
Andmeanalüütik
$210K
Andmeteaduse Juht
$979K
Graafika Disainer
$623K
Turundus
$174K
Turundusoperatsioonid
$121K
Inimeste Operatsioonid
$194K
Tulu Operatsioonid
$480K
Tehnilise Konto Juht
$134K
Tehnilise Kirjutaja
$303K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Snowflake ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Snowflake ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Snowflake ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Snowflake on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $979,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Snowflake keskmine aastane kogutasu on $290,692.

Muud ressursid