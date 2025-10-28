Ettevõtete kataloog
Sleep Number
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Sleep Number on $170K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Kokku aastas
$170K
Tase
L3
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$15K
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Sleep Number?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Sleep Number ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Sleep Number in United States on aastase kogutasuga $222,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sleep Number Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $165,000.

