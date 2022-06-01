Ettevõtete kataloog
SHL
SHL Palgad

SHL palk ulatub $17,555 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $248,750 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SHL. Viimati uuendatud: 9/19/2025

Tarkvaraarendaja
Median $17.6K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $60.7K
Turundus
$249K

Tootejuht
$47.7K
Müük
$42.3K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SHL on Turundus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $248,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SHL keskmine aastane kogutasu on $47,739.

