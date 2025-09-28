Tarkvaraarenduse Juht tasu in India ettevõttes ServiceNow ulatub ₹8.93M year kohta taseme M3 puhul kuni ₹15.23M year kohta taseme M5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹9.92M. Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.93M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.91M
₹6.28M
₹1.04M
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
