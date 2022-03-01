Ettevõtete kataloog
Schrödinger
Schrödinger Palgad

Schrödinger palk ulatub $29,678 kogutasus aastas Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $207,060 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Schrödinger. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Tarkvaraarendaja
Median $171K
Infotehnoloog (IT)
$144K
Toote Juht
$207K

Projekti Juht
$199K
Lahenduste Arhitekt
$29.7K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Schrödinger ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Schrödinger on Toote Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $207,060. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Schrödinger keskmine aastane kogutasu on $171,000.

