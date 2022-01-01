Ettevõtete kataloog
Rite Aid Palgad

Rite Aid palga vahemik varieerub $33,446 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $271,350 Programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Rite Aid. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Äri arendus
$258K
Klienditeenindus
$33.4K
Andmeteaduse juht
$179K

Andmeteadlane
$80.4K
Personaliosakond
$86.6K
Infotehnoloog
$62.1K
Õigusabi
$251K
Arst
$83.3K
Toote disainer
$174K
Programmijuht
$271K
Müük
$39.8K
Küberturvalisuse analüütik
$241K
Tarkvaraarendaja
$66.2K
Tarkvaraarenduse juht
$206K
Lahendusarhitekt
$164K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Rite Aid on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $271,350. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Rite Aid mediaan aastane kogukompensatsioon on $164,175.

