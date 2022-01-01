Ettevõtete kataloog
Relativity
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Relativity Palgad

Relativity palk ulatub $102,060 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $298,500 Ärioperatsioonid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Relativity. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $140K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Toote Disainer
Median $119K
Ärioperatsioonid
$299K
Andmeteaduse Juht
$217K
Andmeteadlane
$147K
Turundus
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Uurija
$110K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

5%

AASTA 1

15%

AASTA 2

30%

AASTA 3

50%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Relativity ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 5% õigused omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (30.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 4th-AASTA (50.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Relativity on Ärioperatsioonid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $298,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Relativity keskmine aastane kogutasu on $147,131.

Esiletõstetud töökohad

    Relativity jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid