Redpanda Data Palgad

Redpanda Data palk ulatub $119,400 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $281,520 Müügiinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Redpanda Data. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $200K
Turundus
$119K
Tootejuht
$264K

Müügiinsener
$282K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Redpanda Data ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

