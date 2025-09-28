Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes realtor.com ulatub $111K year kohta taseme T1 puhul kuni $255K year kohta taseme T6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $195K. Vaata ettevõtte realtor.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
