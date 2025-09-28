Ettevõtete kataloog
realtor.com
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

realtor.com Andmeteadlane Palgad

Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes realtor.com ulatub $141K year kohta taseme T2 puhul kuni $196K year kohta taseme T5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $181K. Vaata ettevõtte realtor.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta
Millised on karjääritasemed realtor.com?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Andmeteadlane ni realtor.com in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $243,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni realtor.com fun ipa Andmeteadlane in United States ni $167,000.

Esiletõstetud töökohad

    realtor.com jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Move
  • Bungalow
  • Zumper
  • Flyhomes
  • HouseCanary
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid