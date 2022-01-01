Piano Palgad

Piano palk ulatub $72,360 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $158,893 Müügiinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Piano . Viimati uuendatud: 10/21/2025