Piano
Piano Palgad

Piano palk ulatub $72,360 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $158,893 Müügiinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Piano. Viimati uuendatud: 10/21/2025

Toote Disainer
$85.9K
Tootejuht
$104K
Müük
$74.8K

Müügiinsener
$159K
Tarkvaraarendaja
$72.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Piano on Müügiinsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $158,893. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Piano keskmine aastane kogutasu on $85,876.

