OneTrust Palgad

OneTrust palk ulatub $11,914 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $323,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest OneTrust. Viimati uuendatud: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tarkvaraarendaja
Median $190K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $323K
Toote Disainer
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Raamatupidaja
$69.7K
Ettevõtte Arendus
$232K
Klienditeenindus
$117K
Kliendi Edu
$62.5K
Infotehnoloog (IT)
$72.9K
Juhtimiskonsultant
$63.2K
Turundus
$224K
Turundusoperatsioonid
$90.5K
Projekti Juht
Median $135K
Värbaja
$11.9K
Müük
$159K
Müügi Insener
$121K
Tehnilise Konto Juht
$97.5K
Tehnilise Programmi Juht
$112K
Riskikapitalist
$62.3K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

OneTrust ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes OneTrust on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $323,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte OneTrust keskmine aastane kogutasu on $106,218.

Esiletõstetud töökohad

    OneTrust jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid

