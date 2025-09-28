Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Nielsen ulatub $111K year kohta taseme Data Scientist puhul kuni $122K year kohta taseme Senior Data Scientist puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $115K. Vaata ettevõtte Nielsen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
