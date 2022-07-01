Ettevõtete kataloog
Nearpod
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Nearpod Palgad

Nearpod palk ulatub $83,300 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $163,710 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Nearpod. Viimati uuendatud: 9/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Klienditeenindus
$83.3K
Andmeteadlane
$131K
Tarkvaraarendaja
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Nearpod on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $163,710. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nearpod keskmine aastane kogutasu on $130,650.

Esiletõstetud töökohad

    Nearpod jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Toptal
  • DealerOn
  • Index Exchange
  • Housecall Pro
  • Juniper Square
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid