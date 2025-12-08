Ettevõtete kataloog
MindTickle
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

MindTickle Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes MindTickle ulatub ₹4.12M year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni ₹7.07M year kohta taseme Software Engineer 3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹4.55M. Vaata ettevõtte MindTickle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

MindTickle ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes MindTickle in India on aastase kogutasuga ₹8,189,557. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MindTickle Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,123,825.

Esiletõstetud töökohad

    MindTickle jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.