Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes MindTickle ulatub ₹4.12M year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni ₹7.07M year kohta taseme Software Engineer 3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹4.55M. Vaata ettevõtte MindTickle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
MindTickle ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
