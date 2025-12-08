Ettevõtete kataloog
MindTickle
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tulu Operatsioonid

  • Kõik Tulu Operatsioonid Palgad

MindTickle Tulu Operatsioonid Palgad

Keskmine Tulu Operatsioonid kogutasu ettevõttes MindTickle ulatub ₹1.21M kuni ₹1.66M year kohta. Vaata ettevõtte MindTickle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$14.9K - $17.7K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$13.8K$14.9K$17.7K$18.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tulu Operatsioonid andmete sisestusts ettevõttes MindTickle avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

MindTickle ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tulu Operatsioonid pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tulu Operatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes MindTickle on aastase kogutasuga ₹1,656,174. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MindTickle Tulu Operatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on ₹1,209,727.

Esiletõstetud töökohad

    MindTickle jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries/revops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.