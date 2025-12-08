Ettevõtete kataloog
MindTickle
MindTickle Kopikirjutaja Palgad

Keskmine Kopikirjutaja kogutasu in United States ettevõttes MindTickle ulatub $131K kuni $184K year kohta. Vaata ettevõtte MindTickle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$142K - $165K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$131K$142K$165K$184K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

MindTickle ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Kopikirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes MindTickle in United States on aastase kogutasuga $183,736. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MindTickle Kopikirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $131,240.

Muud ressursid

