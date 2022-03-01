Ettevõtete kataloog
Migo
Migo Palgad

Migo palk ulatub $35,999 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $53,205 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Migo. Viimati uuendatud: 8/31/2025

Andmeanalüütik
$39.8K
Toote Disainer
$36K
Tootejuht
$53.2K

Tarkvaraarendaja
Median $50.8K
KKK

Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Migo er $45,290.

Muud ressursid