Ettevõtete kataloog
Medable
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Medable Palgad

Medable palk ulatub $80,400 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $333,660 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Medable. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tehnilise Programmi Juht
Median $120K
Finantsanalüütik
$125K
Toote Disainer
$294K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tootejuht
$80.4K
Tarkvaraarendaja
$128K
Tarkvaraarenduse Juht
$334K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

The highest paying role reported at Medable is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $333,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Medable is $126,898.

Esiletõstetud töökohad

    Medable jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Cloudera
  • Plaid
  • Scale AI
  • Carta
  • Ripple
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid