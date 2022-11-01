Ettevõtete kataloog
Lessen
Lessen Palgad

Lessen palk ulatub $119,400 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $298,500 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Lessen. Viimati uuendatud: 10/21/2025

Tarkvaraarendaja
Median $125K
Ärianalüütik
$129K
Toote Disainer
$119K

Tootejuht
$177K
Tarkvaraarenduse Juht
$299K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Lessen on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $298,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lessen keskmine aastane kogutasu on $129,350.

