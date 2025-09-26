Ettevõtete kataloog
Jabil
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Jabil Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in Taiwan ettevõttes Jabil ulatub NT$1.25M year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni NT$1.63M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Taiwan kogusumma on NT$1.4M. Vaata ettevõtte Jabil kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Vaata 5 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

NT$5.09M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt NT$954K+ (mõnikord NT$9.54M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Jabil?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Jabil in Taiwan on aastase kogutasuga NT$2,833,786. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Jabil Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$1,193,556.

Esiletõstetud töökohad

    Jabil jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid