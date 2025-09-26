Tarkvaraarendaja tasu in Taiwan ettevõttes Jabil ulatub NT$1.25M year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni NT$1.63M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Taiwan kogusumma on NT$1.4M. Vaata ettevõtte Jabil kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
