iRhythm
iRhythm Palgad

iRhythm palga vahemik varieerub $124,375 kogu kompensatsioonis aastas Turunduse operatsioonid madalamas otsas kuni $357,700 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt iRhythm. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $211K
Ärianalüütik
$154K
Riistvara insener
$179K

Turunduse operatsioonid
$124K
Tootehaldusr
$266K
Müük
$199K
Tarkvaraarenduse juht
$358K
UX uurija
$153K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

iRhythm-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga roll iRhythm on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $357,700. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
iRhythm mediaan aastane kogukompensatsioon on $188,876.

Muud ressursid