Insulet Palgad

Insulet palga vahemik varieerub $37,192 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $201,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Insulet. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $143K
Mehaanika insener
Median $81K
Meditsiinilise tehnika insener
$101K

Klienditeenindus
$37.2K
Turundus
$185K
Tootehaldusr
$158K
Projektijuht
$60.2K
Tarkvaraarenduse juht
$201K
UX uurija
$110K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Insulet on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $201,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Insulet mediaan aastane kogukompensatsioon on $110,445.

