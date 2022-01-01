Ettevõtete kataloog
iCIMS
iCIMS Palgad

iCIMS palk ulatub $79,600 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $178,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest iCIMS. Viimati uuendatud: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tarkvaraarendaja
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $110K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Andmeteadlane
$102K
Tootejuht
$130K
Värbaja
$79.6K
Tehnilise Programmi Juht
$153K
Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes iCIMS on Tarkvaraarendaja at the Principal Software Engineer level aastase kogutasuga $178,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte iCIMS keskmine aastane kogutasu on $124,950.

Muud ressursid