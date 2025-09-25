Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes HERE Technologies ulatub ₹3.69M year kohta taseme L5 puhul kuni ₹5.61M year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.2M. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
