Gusto
  • Palgad
  • Projekti Juht

  • Kõik Projekti Juht Palgad

Gusto Projekti Juht Palgad

Projekti Juht kogutasu in United States ettevõttes Gusto on $99.1K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $101K. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$99.1K
$75.1K
$13K
$11K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Gusto ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (1.67% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Gusto ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Projekti Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Gusto in United States on aastase kogutasuga $212,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Gusto Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $101,200.

Muud ressursid

