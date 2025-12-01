Ettevõtete kataloog
Gusto
Keskmine Personaliosakond kogutasu in United States ettevõttes Gusto ulatub $198K kuni $282K year kohta. Vaata ettevõtte Gusto kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$225K - $256K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$198K$225K$256K$282K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Gusto ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (1.67% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Gusto ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Gusto in United States on aastase kogutasuga $282,020. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Gusto Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $198,370.

