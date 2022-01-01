Ettevõtete kataloog
General Motors
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

General Motors Palgad

General Motors palk ulatub $44,446 kogutasus aastas Juhtimiskonsultant ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $277,400 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest General Motors. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobiilirakenduste tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Teadur

Andmeteadlane
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Riistvarainsener
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Süvariistvara insener

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Mehaanikinsener
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Tootmisinsener

CAE insener

Tootejuht
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Toote Disainer
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX disainer

Lahenduste Arhitekt
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Andmete arhitekt

Pilvearhitekt

Pilveturvalisuse Arhitekt

Ärianalüütik
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Infotehnoloog (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Tarkvaraarenduse Juht
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Tehnilise Programmi Juht
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektijuht
L6 $114K
L7 $143K
Programmijuht
L6 $128K
L7 $160K
Finantsanalüütik
L5 $98.9K
L6 $110K
Kontrollisüsteemide Insener
L5 $94K
L6 $115K
Turundus
Median $120K
Värbaja
Median $200K
Äri Arendus
Median $148K
Andmeanalüütik
Median $123K
Raamatupidaja
Median $100K

Tehniline raamatupidaja

Küberturvalisuse Analüütik
Median $100K
Andmeteaduse Juht
Median $200K
Graafiline Disainer
Median $135K
Inimressursid
Median $102K
Müük
Median $100K
Administratiivassistent
$60.5K
Ärioperatsioonide Juht
$225K
Ettevõtte Arendus
$86.2K
Klienditeenindus
$135K
Elektriinsener
$137K
Õiguslik
$116K
Juhtimiskonsultant
$44.4K
Turundusoperatsioonid
$89.6K
Materjaliteaduse Insener
$213K
Optikainsener
$198K
UX Uurija
$149K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

General Motors ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes General Motors on Tarkvaraarenduse Juht at the L9 level aastase kogutasuga $277,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte General Motors keskmine aastane kogutasu on $130,446.

Esiletõstetud töökohad

    General Motors jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid