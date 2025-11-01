Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes First Republic Bank on $180K year kohta. Vaata ettevõtte First Republic Bank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
First Republic Bank
Software Engineer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$180K
Tase
Senior Software Engineer
Põhipalk
$180K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed First Republic Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes First Republic Bank in United States on aastase kogutasuga $208,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte First Republic Bank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $171,000.

