Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Fetch on $145K year kohta. Vaata ettevõtte Fetch kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Fetch
Data Scientist
Chicago, IL
Kokku aastas
$145K
Tase
2
Põhipalk
$145K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Fetch?
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fetch ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Fetch in United States on aastase kogutasuga $228,063. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fetch Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $145,000.

